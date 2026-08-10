International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert International Paper-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Paper von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in International Paper gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das International Paper-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 47.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der International Paper-Aktie auf 41.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.56 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete International Paper eine Marktkapitalisierung von 22.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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