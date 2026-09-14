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International Paper Aktie 942105 / US4601461035

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International Paper-Anlage 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert International Paper-Aktie: Hätte sich eine International Paper-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Vor Jahren in International Paper-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

International Paper
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International Paper-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die International Paper-Anteile bei 34.61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.889 International Paper-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 99.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.72 Prozent verringert.

International Paper markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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