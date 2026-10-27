S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in International Flavors Fragrances von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden International Flavors Fragrances-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 148.26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investierten, hätten nun 67.449 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’319.30 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 36.81 Prozent.

International Flavors Fragrances erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch