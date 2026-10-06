S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Flavors Fragrances-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’610 0.7%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’218 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 99.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable International Flavors Fragrances-Investition? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Flavors Fragrances-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen International Flavors Fragrances-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

International Flavors & Fragrances
70.12 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 138.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72.348 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 6’023.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.26 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 39.76 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 21.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu International Flavors & Fragrances Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten