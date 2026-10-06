S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Flavors Fragrances-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 138.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72.348 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 6’023.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.26 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 39.76 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 21.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch