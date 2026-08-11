International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Flavors Fragrances-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen International Flavors Fragrances-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das International Flavors Fragrances-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 136.04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.735 International Flavors Fragrances-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 62.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.09 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 37.45 Prozent.
Am Markt war International Flavors Fragrances jüngst 21.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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