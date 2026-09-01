International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Flavors Fragrances-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die International Flavors Fragrances-Aktie Investoren gebracht.
Die International Flavors Fragrances-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Flavors Fragrances-Aktie bei 150.46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.665 International Flavors Fragrances-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 86.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57.38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42.62 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte International Flavors Fragrances einen Börsenwert von 22.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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