International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Flavors Fragrances-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren International Flavors Fragrances-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der International Flavors Fragrances-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 147.79 USD. Bei einem International Flavors Fragrances-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67.664 International Flavors Fragrances-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen International Flavors Fragrances-Aktien wären am 03.08.2026 5’452.33 USD wert, da der Schlussstand 80.58 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45.48 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 20.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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