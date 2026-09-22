S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Flavors Fragrances-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der International Flavors Fragrances-Aktie betrug an diesem Tag 67.84 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hat, hat nun 1.474 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 83.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123.23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23.23 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 21.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch