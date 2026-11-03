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|International Flavors Fragrances-Investment
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Flavors Fragrances-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in International Flavors Fragrances-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 129.29 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hat, hat nun 0.773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 94.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.81 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete International Flavors Fragrances eine Marktkapitalisierung von 23.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Flavors & Fragrances Inc.
Analysen zu International Flavors & Fragrances Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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