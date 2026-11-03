S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Flavors Fragrances-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 129.29 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hat, hat nun 0.773 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 94.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.81 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete International Flavors Fragrances eine Marktkapitalisierung von 23.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch