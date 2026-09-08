S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Flavors Fragrances-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 08.09.2016 wurden International Flavors Fragrances-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 138.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.213 International Flavors Fragrances-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 86.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 622.88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37.71 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances bezifferte sich zuletzt auf 22.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch