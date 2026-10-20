International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit International Flavors Fragrances-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.235 International Flavors Fragrances-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’385.74 USD, da sich der Wert eines International Flavors Fragrances-Papiers am 19.10.2026 auf 90.96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 38.57 Prozent.
International Flavors Fragrances markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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