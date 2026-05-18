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IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049

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Ausschüttung an Anleger 18.05.2026 16:36:30

S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: Über diese Dividende können sich IntercontinentalExchange Group-Anleger freuen

S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: Über diese Dividende können sich IntercontinentalExchange Group-Anleger freuen

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

IntercontinentalExchange Group
122.76 CHF 1.16%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group am 15.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.92 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.67 Prozent. 1.11 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.35 Prozent.

IntercontinentalExchange Group- Dividendenrenditeanpassung

Die IntercontinentalExchange Group-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 154.36 USD in den Feierabend. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 1.19 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1.21 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von IntercontinentalExchange Group via New York 42.20 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 45.62 Prozent besser entwickelt als der IntercontinentalExchange Group-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie IntercontinentalExchange Group

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.09 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.35 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten der IntercontinentalExchange Group-Aktie

Die Dividenden-Aktie IntercontinentalExchange Group gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 87.345 Mrd. USD wert. Das IntercontinentalExchange Group-KGV beläuft sich aktuell auf 28.09. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von IntercontinentalExchange Group auf 12.228 Mrd.USD, das EPS machte 5.77 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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