S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IntercontinentalExchange Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die IntercontinentalExchange Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die IntercontinentalExchange Group-Aktie bei 114.96 USD. Bei einem IntercontinentalExchange Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86.987 IntercontinentalExchange Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 157.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’723.03 USD wert. Mit einer Performance von +37.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IntercontinentalExchange Group bezifferte sich zuletzt auf 90.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch