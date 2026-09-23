S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die IntercontinentalExchange Group-Aktie an diesem Tag 55.22 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.109 IntercontinentalExchange Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (152.93 USD), wäre die Investition nun 2’769.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176.94 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich jüngst auf 86.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch