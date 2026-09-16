S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IntercontinentalExchange Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 118.93 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.841 IntercontinentalExchange Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.93 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Anteils am 15.09.2026 auf 156.90 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31.93 Prozent gleich.

Insgesamt war IntercontinentalExchange Group zuletzt 88.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch