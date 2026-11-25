Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Intercontinental Exchange-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 155.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.412 Intercontinental Exchange-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Intercontinental Exchange-Aktien wären am 24.11.2026 1’121.38 USD wert, da der Schlussstand 174.89 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Intercontinental Exchange belief sich zuletzt auf 96.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch