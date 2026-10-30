S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Interactive Brokers Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.34 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.998 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 81.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +881.04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Interactive Brokers Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch