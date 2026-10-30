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|Interactive Brokers Group-Anlage unter der Lupe
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Interactive Brokers Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Interactive Brokers Group-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.34 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.998 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 81.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +881.04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Interactive Brokers Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Interactive Brokers Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Interactive Brokers Group am 30.10.2026
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