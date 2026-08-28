Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Interactive Brokers Group-Einstieg?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Interactive Brokers Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Interactive Brokers Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16.31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Interactive Brokers Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.131 Interactive Brokers Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 96.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 591.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 491.97 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Interactive Brokers Group einen Börsenwert von 43.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Interactive Brokers Group Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Interactive Brokers Group am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.