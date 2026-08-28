S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Interactive Brokers Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16.31 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Interactive Brokers Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.131 Interactive Brokers Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 96.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 591.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 491.97 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Interactive Brokers Group einen Börsenwert von 43.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch