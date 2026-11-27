Am 27.11.2016 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 9.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105.932 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 7’917.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74.74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 691.74 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group war somit zuletzt am Markt 33.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch