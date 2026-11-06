S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr eingefahren

Interactive Brokers Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 69.86 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14.314 Interactive Brokers Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 1’041.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.11 Prozent angewachsen.

Interactive Brokers Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35.19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch