S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Interactive Brokers Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Interactive Brokers Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.377 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 119.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.47 USD belief. Damit wäre die Investition 19.07 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich zuletzt auf 39.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch