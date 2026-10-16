Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Interactive Brokers Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Interactive Brokers Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers betrug an diesem Tag 21.48 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert, befänden sich nun 46.550 Interactive Brokers Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 4’004.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.03 USD belief. Damit wäre die Investition um 300.47 Prozent gestiegen.
Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 38.21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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