Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Interactive Brokers Group gewesen.
Die Interactive Brokers Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8.82 USD. Bei einem Interactive Brokers Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’134.108 Interactive Brokers Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 85.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97’317.83 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 97’317.83 USD, was einer positiven Performance von 873.18 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Interactive Brokers Group eine Marktkapitalisierung von 38.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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