S&P 500-Wert Ingersoll Rand-Aktie: So hoch ist die Ingersoll Rand-Dividendenausschüttung

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Ingersoll Rand am 13.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0.08 USD auszuzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Alles in allem zahlt Ingersoll Rand 32.40 Mio. USD an Aktionäre. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Gesamtausschüttung.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Ingersoll Rand-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 94.45 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der Ingersoll Rand-Aktie 0.10 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0.15 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Ingersoll Rand-Kurs via NYSE 47.30 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 47.46 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Ingersoll Rand-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0.04 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 0.04 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Ingersoll Rand

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Ingersoll Rand steht aktuell bei 38.211 Mrd. USD. Das Ingersoll Rand-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 40.62. Im Jahr 2023 erzielte Ingersoll Rand einen Umsatz von 6.876 Mrd.USD sowie ein EPS von 1.92 USD.

Redaktion finanzen.ch