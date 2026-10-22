S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Incyte-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 22.10.2023 wurde das Incyte-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 55.13 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Incyte-Aktie investiert, befänden sich nun 181.389 Incyte-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 113.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’576.82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105.77 Prozent.

Der Marktwert von Incyte betrug jüngst 23.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch