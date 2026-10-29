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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Incyte-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Incyte-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Incyte-Anteile betrug an diesem Tag 66.98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.493 Incyte-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 116.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.48 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 23.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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