S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Incyte von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Incyte-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Incyte-Anteile betrug an diesem Tag 66.98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.493 Incyte-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 116.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.48 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 23.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch