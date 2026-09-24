Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Incyte-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Incyte-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Incyte-Aktie investierten, hätten nun 17.212 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 2’145.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114.53 Prozent gesteigert.
Incyte wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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