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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Incyte von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Incyte-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Incyte-Aktie statt. Der Schlusskurs der Incyte-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 87.57 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Incyte-Aktie investierten, hätten nun 11.419 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 122.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’402.88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40.29 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Incyte bezifferte sich zuletzt auf 23.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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