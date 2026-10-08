S&P 500-Wert Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Incyte-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Incyte-Anteile letztlich bei 97.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.022 Incyte-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.96 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 07.10.2026 auf 113.44 USD belief. Mit einer Performance von +15.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Incyte-Wert an der Börse wurde auf 22.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch