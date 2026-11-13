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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Illumina-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Illumina-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 374.42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.671 Illumina-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 559.66 USD, da sich der Wert eines Illumina-Anteils am 12.11.2026 auf 209.55 USD belief. Damit wäre die Investition 44.03 Prozent weniger wert.
Illumina wurde am Markt mit 32.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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