S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Illumina von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Illumina-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Illumina-Papier letztlich bei 370.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26.978 Illumina-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’934.21 USD, da sich der Wert eines Illumina-Papiers am 08.01.2026 auf 145.83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.66 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 22.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch