Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illumina-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Illumina-Aktien gewesen.
Am 14.08.2023 wurde die Illumina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 171.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illumina-Aktie investiert, befänden sich nun 0.585 Illumina-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Illumina-Aktie auf 192.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.64 Prozent vermehrt.
Illumina wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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