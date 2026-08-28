S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Illumina-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 168.16 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Illumina-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.469 Illumina-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 13’540.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227.69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 35.40 Prozent.

Der Börsenwert von Illumina belief sich jüngst auf 33.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch