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Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093

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Investmentbeispiel 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Illinois Tool Works-Investment verdienen können.

Illinois Tool Works
237.45 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Illinois Tool Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Illinois Tool Works-Papier an diesem Tag bei 260.48 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.384 Illinois Tool Works-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 112.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293.15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12.54 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Illinois Tool Works betrug jüngst 84.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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