Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Illinois Tool Works-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Illinois Tool Works-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Illinois Tool Works-Papier letztlich bei 238.31 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Illinois Tool Works-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.962 Illinois Tool Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 268.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’271.03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Illinois Tool Works bezifferte sich zuletzt auf 76.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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