Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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|Lukratives Illinois Tool Works-Investment?
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22.07.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Illinois Tool Works-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Illinois Tool Works-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Illinois Tool Works-Papier bei 255.57 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.391 Illinois Tool Works-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Illinois Tool Works-Papiers auf 271.99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6.42 Prozent gesteigert.
Illinois Tool Works wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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