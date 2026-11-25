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|Rentabler Illinois Tool Works-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Illinois Tool Works eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Illinois Tool Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Illinois Tool Works-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.795 Illinois Tool Works-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225.61 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 24.11.2026 auf 283.75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 125.61 Prozent vermehrt.
Alle Illinois Tool Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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