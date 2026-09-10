IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEX gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die IDEX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 160.17 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.243 Anteilen. Die gehaltenen IDEX-Papiere wären am 09.09.2026 1’405.38 USD wert, da der Schlussstand 225.10 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.54 Prozent angewachsen.
IDEX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.60 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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