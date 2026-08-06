IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEX von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen IDEX-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das IDEX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 109.769 IDEX-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’013.17 USD, da sich der Wert einer IDEX-Aktie am 05.08.2026 auf 236.98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 160.13 Prozent angezogen.
Insgesamt war IDEX zuletzt 17.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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