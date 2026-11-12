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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEX-Aktie Investoren gebracht.
Die IDEX-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IDEX-Papier bei 191.72 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IDEX-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.216 IDEX-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (239.96 USD), wäre die Investition nun 1’251.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.16 Prozent vermehrt.
IDEX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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