S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 267.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.737 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’189.61 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 17.08.2026 auf 318.34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.96 Prozent gesteigert.

Alle Huntington Ingalls Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch