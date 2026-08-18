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Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063

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Rentables Huntington Ingalls Industries-Investment? 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Huntington Ingalls Industries
260.88 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 267.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.737 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’189.61 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 17.08.2026 auf 318.34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.96 Prozent gesteigert.

Alle Huntington Ingalls Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’926.86 19.07 SXBVXU
Short 15’202.95 13.75 S3CBQU
Short 15’793.88 8.72 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’739.27 19.86 SYB31U
Long 13’430.75 13.89 SNB4VU
Long 12’839.18 8.94 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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