Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 267.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.737 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’189.61 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 17.08.2026 auf 318.34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18.96 Prozent gesteigert.
Alle Huntington Ingalls Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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