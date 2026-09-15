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Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063

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Frühes Investment 15.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Huntington Ingalls Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Huntington Ingalls Industries
224.10 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 273.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 36.627 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 280.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’256.03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2.56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 11.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’679.83 13.88 SJBE8U
Short 15’207.78 8.93 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’804.28 15.09.2026 17:28:26
Long 13’237.46 19.41 SNBW3U
Long 12’956.82 13.95 SXEBDU
Long 12’377.39 8.84 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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