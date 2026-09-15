S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 273.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 36.627 Huntington Ingalls Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 280.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’256.03 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2.56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Huntington Ingalls Industries eine Marktkapitalisierung von 11.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch