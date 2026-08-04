S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huntington Ingalls Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Huntington Ingalls Industries-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Huntington Ingalls Industries-Aktie an diesem Tag bei 200.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Huntington Ingalls Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49.898 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 325.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’264.16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62.64 Prozent angewachsen.

Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 12.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch