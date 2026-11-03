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|Huntington Ingalls Industries-Investmentbeispiel
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Ingalls Industries-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148.74 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.672 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 210.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110.90 Prozent vermehrt.
Der Huntington Ingalls Industries-Wert an der Börse wurde auf 12.48 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Huntington Ingalls Industries Inc.
Analysen zu Huntington Ingalls Industries Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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