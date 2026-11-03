S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huntington Ingalls Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148.74 USD. Bei einem Huntington Ingalls Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.672 Huntington Ingalls Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 210.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110.90 Prozent vermehrt.

Der Huntington Ingalls Industries-Wert an der Börse wurde auf 12.48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch