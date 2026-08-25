S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Huntington Ingalls Industries-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Huntington Ingalls Industries-Aktie an diesem Tag bei 218.55 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.756 Huntington Ingalls Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (294.63 USD), wäre das Investment nun 13’481.13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 34.81 Prozent.

Huntington Ingalls Industries war somit zuletzt am Markt 11.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch