Huntington Ingalls Industries Aktie 12704680 / US4464131063
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huntington Ingalls Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Huntington Ingalls Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Huntington Ingalls Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 167.87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.596 Huntington Ingalls Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 330.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 97.06 Prozent.
Huntington Ingalls Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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