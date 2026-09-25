Humana Aktie 940174 / US4448591028
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Humana eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.09.2016 wurde das Humana-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Humana-Papier bei 175.55 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Humana-Aktie investiert, befänden sich nun 56.964 Humana-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (380.32 USD), wäre das Investment nun 21’664.48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 116.64 Prozent vermehrt.
Humana wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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