S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Humana von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Humana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 256.62 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Humana-Aktie investierten, hätten nun 0.390 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 147.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 379.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.95 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Humana belief sich zuletzt auf 45.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch