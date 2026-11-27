Vor 1 Jahr wurde das Humana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 245.99 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.652 Humana-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 16’525.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 406.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65.25 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Humana belief sich zuletzt auf 48.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch