S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Humana-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Humana-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 175.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Humana-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.569 Humana-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 420.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 139.35 Prozent erhöht.

Am Markt war Humana jüngst 51.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch